女優玉城ティナ（28）が20日、都内で韓国のジュエリーECプラットフォームとのコラボブランド「weamondz×Tina Tamashiroローンチ発表会」に出席した。ジュエリーデザインは初挑戦。「いくつになっても初めてのことはうれしい。不安もあったけど、自分の好きな物を投影できるのはうれしい」とし「自分がつけたい物を作れた」と胸を張った。