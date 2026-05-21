古川琴音（29）中村蒼（35）伊藤万理華（30）が20日、都内のNHKで夜ドラ「ミッドナイトタクシー」（6月1日開始、月〜木曜午後10時45分）の会見に出席した。タクシードライバー役を務める主演の古川は「夜通し、明るくなる前に撮りきるというスケジュールが1週間続いて…。朝型タイプなので、自作の時差ぼけというか、寝ない日をつくったり」と、笑いながら苦労話を明かした。中村は「夜が苦手だわ、タクシーも乗らないわ…」と、申