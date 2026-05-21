桜田ひより（23）木戸大聖（29）が20日、都内でダブル主演映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、6月5日公開）トークイベントに登壇した。劇中で演じた、誰か別の主人公が輝く世界を遠くから眺めて生きてきたモブ子と似ているところは？と聞かれ、桜田は「頭の中でいろいろ考える妄想癖、未来のことを考えてしまう癖が似ている」。モブ子がバイト先で心引かれる入江博基を演じた木戸は「声をかけてあげたいけど、どう声をかけるか、