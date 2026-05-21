元モーニング娘。後藤真希（40）が20日、都内でプロデュースするスキンケアブランド「rall．＋」ブランドローンチ発表会に登壇した。13歳でグループに加入した当時を振り返り「一気にお仕事でメイクする機会が増えてハードな日々でした」という。「デビューしてからはいろんなものを塗る。めちゃくちゃニキビができてすごく肌荒れしました。睡眠時間、食生活も変わったのもあって、肌って正直だなと思います」と激動の日々を振り返