【ホワイトソックスがオスバルド・ビド投手を放出日本での挑戦を模索へ】【写真】まるで人気ラッパー、ドレッドロングヘアがトレードマークだったビド投手5月19日（日本時間20日）、メジャーリーグ移籍情報を専門に取り上げる米メディア『MLB Trade Rumors』が、ホワイトソックス傘下3Aのオスバルド・ビド投手（30）のリリースと、次の移籍先が日本のプロ野球になる可能性を伝えた。記事では、すでに契約合意が間近に迫って