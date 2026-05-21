【ニューヨーク共同】トランプ米政権が過去の政権による「司法の政治利用」の被害者を救済するための基金創設を発表したことに対し、2021年の議会襲撃事件時に議会を守る任務に就いていた警官2人が20日、基金からの給付阻止を求め首都ワシントンの連邦地裁に訴訟を起こした。政権が議会の承認を得ず基金を創設することは違憲で違法だと主張している。米司法省は18日、計17億7600万ドル（約2800億円）の基金創設を発表。トラン