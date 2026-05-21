俳優舘ひろし（76）が20日、都内で主演映画「免許返納！？」（河合勇人監督、6月19日公開）のプレミアイベントに出席、レッドカーペットに登場した。舘、西野七瀬、宇崎竜童、大地真央、真矢ミキ、南野陽子らはリムジンで会場に到着。舘は、隣の西野にすっと手を差し伸べ、エスコートしながら、レッドカーペットが敷かれた階段を下りた。居合わせた約200人の歓声に手を挙げて応えた舘は「こんなにたくさんの人たちがいらっしゃると