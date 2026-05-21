Snow Man阿部亮平（32）が20日、都内で「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登壇し、新しいことに挑戦する際のマイルールを語った。阿部が大切にしているのは「人事を尽くして天命を待つ」という言葉。サッカーW杯北中米大会の日本代表発表の数日前、長友佑都（FC東京＝39）も同じ言葉をSNSに記載した。それを例に「長友選手のようなレジェンドでも準備や努力を怠らないと考えたら背筋が伸びる。僕もどんなお仕事で