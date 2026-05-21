ガールズグループi-dleのミンニが、抜群のスタイルを披露した。ミンニは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ミンニ、大胆アンダーウェア姿公開された写真には、白地に緑のロゴがあしらわれたインナーウェアとカーディガン、そしてお揃いのロゴ付きインナーパンツを着用したミンニの姿が収められている。胸下やウエストラインを大胆に披露した衣装からは、引き締まった抜群のプロポーショ