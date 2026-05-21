アメリカのトランプ大統領は台湾への武器売却をめぐり、頼清徳総統と直接対話を行う考えを示しました。アメリカトランプ大統領「（Q.武器売却を判断する前に台湾の頼総統と電話しますか？）彼とは話すつもりだ。私は誰とでも話す。その件は我々がしっかりと把握している」トランプ大統領は20日、台湾の頼総統と直接対話を行う考えを示した上で、「台湾問題に引き続き、取り組んでいく」と強調しました。アメリカと台湾が1979年に