アメリカの半導体大手・エヌビディアが四半期決算を発表し、売上高・純利益ともに過去最高を更新しました。純利益は前年比3倍でした。エヌビディアが20日に発表した今年2月から4月期の決算によりますと、売上高は前の年の同じ時期に比べて85%増え、816億1500万ドル、日本円でおよそ12兆9700億円でした。純利益はおよそ3倍となる583億2100万ドル、およそ9兆2700億円で、いずれも過去最高を更新しました。大手IT企業によるAIへの巨額