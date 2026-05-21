給付付き税額控除導入に向け与野党の実務者が協議し、当面は給付に一本化して制度設計を進める方向でおおむね一致しました。自民党・小野寺税調会長：速やかに進めるためには給付に一本化した方がいいのではないかという有識者の意見が出ました。おおむねその方向で各党考えが一致しているかなと。「給付」と「減税」を組み合わせた給付付き税額控除導入に向けた論点整理が行われ、迅速な支援につなげるため「給付」を先行して制度