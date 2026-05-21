アメリカ西部サンディエゴのモスクで、10代の容疑者2人を含む5人が死亡した銃撃事件で、「新十字軍」と題された75ページにも及ぶ犯行声明が残されていたと報じられました。この事件は18日、サンディエゴにあるモスクで、17歳と18歳の容疑者2人が銃を乱射し、警備員を含む男性3人が死亡したものです。容疑者2人はその後、逃走中に自殺しました。ロサンゼルス・タイムズは20日、捜査関係者の話として「新十字軍：タラントの息子たち