中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は、北京で会談し、中露関係の強固さは「過去最高レベル」だと内外にアピールしました。中国・習近平国家主席：中露の包括的戦略協力パートナー関係の歴史は最高レベルにある。ロシア・プーチン大統領：中露関係はまさに、かつてない水準に達し発展続けている。会談で習主席はイラン情勢について、戦闘の早期終結の必要性などを強調し、プーチン氏は、中露のエネルギー協力の重要性を