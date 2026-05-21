「うちのお寺は、昔から戒名料はいただいていません。たまに『戒名いりません』と言われるので、『うちは戒名料いりませんよ』とお伝えすると――」【写真】「戒名料」をいただかない理由は大阪市平野区の一向山・専念寺にて、住職をされている“ネコ坊主”こと籔本正啓さん（@yabumoto610）。X（旧Twitter）での「戒名」に関する発信が話題となりました。戒名はなぜ重要？戒名を断る理由とは…？そもそも戒名とは、仏門に入る際