高齢者が集うデイサービス（通所介護）や老人ホームでは、脳を活性化させるためのレクリエーションとして、「童謡」や「ぬり絵」などが採用されている。【写真】かつて、競馬を楽しんだ人もいるのでは？だが、笑顔で対応する介護士さんたちに反して、当の高齢者の多くは無表情で「レクリエーション」の時間を過ごしている場合もあるという。そんな介護業界の「古いままの常識」に疑問を呈するポストをX（旧Twitter）に投稿したのは