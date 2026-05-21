史上もっともパワフルな911は“吊るし”で買っても「3635万円」ポルシェのフラッグシップスポーツ「911」の最上位モデル「ターボS」が、2025年9月8日に、ドイツ・ミュンヘンで行われた「IAAモビリティショー」にて発表。同日より、日本での予約受注も開始されました。最大の特徴は、独自のハイブリッドシステムの搭載で、歴代で最もパワフルな911に仕上げられていること。【画像】史上最強の“911”！ 4000万円超えの新型「911