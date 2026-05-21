渋滞末尾の恐ろしい事故首都高速道路は2026年4月30日、公式SNSを更新し、トンネル内で発生した追突事故の瞬間を捉えた映像を公開しました。衝撃の映像についてSNSなどには、さまざまなコメントが寄せられています。映像は首都高湾岸線の千葉方面に向かう東行き、川崎航路トンネル内に設置された監視カメラのものです。【動画】「ええぇぇ…」 これが首都高「急ブレーキ“連鎖”で玉突き事故」発生の瞬間です3車線構成で