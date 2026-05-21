その目が見据えるのは「2033年度」。札幌ドームが市内のホテルと連携して札幌観光を盛り上げようと、初の協議会を開きました。（札幌ドーム阿部晃士社長）「ドームを活用し、そして北海道の経済を発展していただく同じ仲間として、これから一緒に歩んでまいりたいと思います」大和ハウスプレミストドームを運営する札幌ドームは、札幌市内の主要ホテルと連携してきのう、初めてとなる協議会を開き