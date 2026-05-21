購入した健康器具を預ければレンタル料が得られるなどと持ちかけ、無許可で契約を結んだ罪などに問われている会社役員の男2人の初公判が20日開かれ、いずれも起訴内容を一部を否認しました。尾張旭市の会社役員・菱川博行被告(62)と戸田洋輔被告(42)の2人は3年前、国の許可を得ず、脳波測定器などを購入して貸し出せば、賃料が得られる旨の契約を男女3人と結んだ預託法違反の罪に問われています。20日の初公判で菱川被告は、