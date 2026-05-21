エヌビディアのジェンスン・フアンCEO＝1月、米ラスベガス【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアが20日発表した2026年2〜4月期決算は純利益が前年同期と比べて約3.1倍の583億2100万ドル（約9兆3千億円）だった。売上高は85％増の816億1500万ドルで純利益、売上高ともに四半期として過去最高を更新した。人工知能（AI）向け半導体需要が好調で業績拡大が続いた。26年5〜7月期の売上高は910億ドル前後となる見通しを示し