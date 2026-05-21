アメリカ司法省は20日、殺人などの罪でキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長を起訴しました。アメリカ司法省は20日、30年前、亡命したキューバ人を乗せた小型機がキューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件で、当時国防相だったラウル・カストロ氏ら6人を殺人などの罪で起訴したと発表しました。ラウル・カストロ氏はキューバ革命の英雄であるフィデル・カストロ氏の弟でトランプ政権は強い影響力をもつラウル氏を弱め、体制改