歌手の荻野目洋子が、子どもたちについて語った。１９日のＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）に出演。荻野目は料理について聞かれると「主婦なので、毎日何かしら、ずっと、やってきましたけど」と、母親業を振り返った。ＭＣの和田明日香は「主婦のイメージが全然ないですけど。そうですよね、３人育て上げられたわけですもんね」と、実は３人の母親でもある事実にびっくり。荻野目は「ハハハ」と笑い