『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！ 後藤真桜が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！ 後藤真桜 ©佐藤裕之／集英社 【プロフィール】後藤真桜（ごとう・まお）2003年6月6日生まれ大分県出身身長170cmB88 W58 H83「ミスマガジン2020」ミスヤングマガジンを受賞。2026年4月にSANYO公式イメージガール「SEAガールズ」ミス