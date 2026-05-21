[5.20 EL決勝 フライブルク 0-3 アストン・ビラ]UEFAヨーロッパリーグ(EL)は20日に決勝を行った。日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)はアストン・ビラ(イングランド)と対戦し、0-3で敗戦。鈴木は3日のブンデスリーガ第32節ボルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し、この試合は目バー外となった。回復の見込みは立っており、北中米ワールドカップメンバーには選出されている。立ち上がりはフライブルクがハイプレスで