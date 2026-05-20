森ビルが、代表取締役の異動および役員人事を発表した。取締役常務執行役員の向後康弘氏が代表取締役社長に就任し、現代表取締役社長の辻󠄀󠄀慎吾氏は会長に就く。なお、6月23日に開催予定の定時株主総会および株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定する。【画像をもっと見る】向後氏は1968年、東京都生まれ。慶応義塾大学を卒業し、1991年に森ビルに入社。タウンマネジメント事業部部長、経営企画部部長