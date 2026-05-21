8回に代打で同点タイムリーを放った木浪聖也選手がヒーローインタビューで勝利の喜びを語りました。最大7点差あったリードを終盤に追い上げた阪神は、1点差に詰め寄った8回2死1、3塁の場面で木浪選手を代打に送ります。するとセンター前へはじき返し同点タイムリーを放つ活躍をみせ、その後のチームのサヨナラ勝ちに貢献しました。木浪選手はお立ち台に立つ活躍をみせた今の心境を聞かれ、「素直にうれしい。勝てたことが一番」と