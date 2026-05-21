キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長＝2025年5月（AP＝共同）【ワシントン、サンパウロ共同】米南部フロリダ州の連邦大陪審は、1996年に米国の民間小型機がキューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件で、殺人や米国民殺害の共謀などの罪でキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長（94）ら計6人を起訴した。司法省が20日発表した。キューバの共産党独裁体制転換を狙うトランプ政権による圧力強化策の一環とみられる。