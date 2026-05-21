【一日雨の降るところが多い】東北から九州にかけて、雨が降りそうです。いったん雨が止んでもまた降りだすところが多く、一日傘が手放せないでしょう。梅雨のような激しい雨を降らせる湿った空気も流れ込んできているので、雨あしの強まりに注意が必要です。大気の状態は不安定で落雷や突風、ひょうにもお気をつけください。沖縄も夜は梅雨前線の雨が降りだしそうです。【暑さはトーンダウン】季節外れの暑さは収まるものの、東海