俳優の加藤清史郎が主演を務めるフジテレビのドラマ『スピナーベイト』(6月30日スタート、毎週火曜25:30〜 ※関東ローカル／TVerで無料見逃し配信、FODで独占見放題配信)の追加キャストとして、駿河太郎、南琴奈、吉田晴登、仲野温、吉村界人の出演が発表された。主題歌は、THE SPELLBOUNDの書き下ろし楽曲「Spinner」に決定した。『スピナーベイト』○『オッドタクシー』此元和津也氏の漫画を実写化原作は、アニメ『オッドタクシ