グラビアアイドル、タレントなどとして活躍中の岸明日香が、21日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】デビュー15周年人気グラドルが「スタイル抜群」“過去最大露出”の写真集カット（4枚）今月11日には35歳の誕生日を迎えた岸。22日には、デビュー15周年を記念した5年ぶりのグラビア写真集『Trajectory』（ワニブックス）を発売する。そんな彼女が「久々の