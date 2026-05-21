唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第7話が20日に放送され、『101回目のプロポーズ』の名ゼリフを武田鉄矢演じる達郎が自ら再現すると、ネット上には「まさか言ってくれるとは」「予想外」「令和の時代に聞けた！」などの反響が集まった。【写真】太陽（せいや）に過去を打ち明ける達郎（武田鉄矢）『102回目のプロポーズ』第7