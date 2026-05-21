お笑いタレントで吉本新喜劇座員の金原早苗が21日にInstagramを更新し、ヘアカットをしたことを報告。チャーミングなニューヘアに反響が寄せられている。【写真】金原早苗、ニューヘアでおすましピースする姿がかわいい金原早苗は1987年3月19日生まれの39歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇中で訓練の真似をする持ちネタも。また、舞台を離れてもピン芸人として