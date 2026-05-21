チームはパドレスに完勝米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦に5-4で勝利し、首位に再浮上した。「3番・一塁」で先発したフレディ・フリーマン内野手は2本塁打を含む4打数2安打3打点の大暴れでチームの勝利に貢献した。2本目のHR後にはネット越しに父親と喜びを分かち合う姿が公開され、米ファンから感動の声が上がっている。6回の同点弾の後に、心温まる親子のシーンが待っていた。ヘルメットとバッ