タレント・はるな愛が20日までに、自身のインスタグラムを更新し、アップした80歳のレジェンド女性歌手の近影に驚きの声があがっている。 【写真】80歳になったレジェンド歌手の近影にびっくり！ はるなは「レジェンド#水前寺清子 さん#松村和子 さんとりょうちゃんのライブで再会しました!!!」とものまねタレントりょうのライブでの写真をアップした。「三百六十五歩のマーチ」などで知られる水前寺や「帰ってこいよ