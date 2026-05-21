5月16日、北海道大学学術交流会館小講堂（札幌市）にて、台湾駐日本代表処台湾文化センター主催「台湾文化センター 台湾映画上映会 2026」の第1回上映会が開催された。上映された作品は、ワン・トン監督『海をみつめる日』（1983年／台湾語版）。上映後には本上映会のキュレーターを務めるリム・カーワイ監督と、台湾文学研究者で同志社大学准教授の唐邕芸氏によるトークイベントが行われた。【写真】この記事の写真を見る