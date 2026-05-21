スーパーの鮮魚売り場が、静かに縮小している。並ぶのは、似たり寄ったりの切り身と干物ばかり--。【衝撃写真】まるで魚のテーマパーク…角上魚類の売り場や人気商品をじっくり見る「魚離れ」が叫ばれる時代に、魚しか売らない専門店・角上魚類。創業から半世紀、ほとんど減収を経験していない。「魚離れじゃなくて、売る側がなくなっているだけ」と語る担当者の言葉には、大手スーパーマーケットが切り捨ててきたものへの、静か