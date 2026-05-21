〈なぜ、角上魚類は「海なし県」にばかり出店しているのか 「サカナ離れ」の時代に絶好調を続ける納得のカラクリ〉から続く圧倒的な品揃えの売り場、昔ながらの対面販売、広すぎるバックヤード--大手スーパーが効率化の名のもとに手放してきたものを、ことごとく残してきた「角上魚類」。魚離れと言われる時代にあって業績は絶好調だ。【こりゃスゴい】角上魚類で大晦日にバカ売れする「意外な商品」大晦日には深夜から大混雑