〈“頭の良い人”の頂点は「東大クイズ王」なのか？世界のリーダーが歴史を学ぶ“深い理由”〉から続くAIの進歩などによって「常識」や「正解」が変化し、パラダイム・シフトが起きつつある。そんな激動の時代を生き抜くこれからのビジネスパーソンに必要なのは、「人文科学」の知見である。【写真】この記事の写真を見る（4枚）そう指摘するのは、ベストセラー『人生の経営戦略』などの著者である山口周氏と、株式会社COTEN