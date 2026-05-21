京都・伏見稲荷大社で、外国人とみられる2人組が竹に落書きをしているような様子が確認された。撮影した男性が注意すると、2人組は手にしていた石を投げ捨てたという。現場では他にも落書きが発見されており、神社はマナーを守って参拝するよう呼びかけている。竹に“何か”をこすりつけている？2人組イット！が入手したのは京都・伏見稲荷大社の竹に落書きをしているとみられる映像。外国人とみられる人物が竹に手を伸ばし、しき