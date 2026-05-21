栃木・上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役の少年らが敷地に侵入した直後、被害者の飼い犬を殺害したとみられることがわかりました。竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、16歳の少年4人らは5月14日、栃木・上三川町の住宅に侵入し、物色中に住人の富山英子さん（69）の胸を刺すなどして殺害した疑いがもたれています。現場では、富山さんの飼い犬が死んでいるのが見つかり、実行役の少年らが、犬に吠えられるの