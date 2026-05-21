〈「シンゾー、日本はロシアと戦争したって本当か？」トランプに聞かれた安倍元首相の答えは…“歴史を知らない”政治のリーダーたち〉から続くAIの進歩などによって「常識」や「正解」が変化し、パラダイム・シフトが起きつつある。そんな激動の時代を生き抜くこれからのビジネスパーソンに必要なのは、「人文科学」の知見である。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そう指摘するのは、ベストセラー『人生の経営戦略』など