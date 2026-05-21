Kis-My-Ft2の二階堂高嗣、令和ロマンの松井ケムリ、timeleszの猪俣周杜が出演する『ニカゲーム』の1時間スペシャル『ニカゲーム〜オカシーパラダイスからの招待状〜』が、6月7日午後10時15分に放送される。【番組カット】真剣な表情でビリヤードに挑戦する二階堂高嗣3人が教育デスゲームに挑戦する同番組。毎週水曜深夜に放送されているが、ある日の収録後、3人は準レギュラーのガク（真空ジェシカ）から「パラダイス 招待券