アメリカのトランプ大統領は20日、イランとの戦闘終結について「急いでいない」と述べて、目標の達成を重視する考えを示しました。トランプ大統領は20日、「一度きりのチャンスだ。急いでいない。『中間選挙があるから急ぐべき』とは考えていない」と述べ、イランの核開発放棄を念頭に戦闘の終結期限を設けるより、目標達成を重視する考えを示しました。また交渉が最終段階にあるとした上で、「多くの人が殺されるより少ない犠牲で