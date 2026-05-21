プロ野球セ・リーグは20日、2試合が行われました。阪神は7回までに中日に7点差をつけられる苦しい展開。それでも7回裏、2アウト満塁で坂本誠志郎選手が2点タイムリー、さらに嶋村麟士朗選手と中野拓夢選手もタイムリーを放ち4点を返します。さらに8回に3点を返し同点とすると、9回は森下翔太選手がソロホームランを放ちサヨナラ勝利となりました。DeNAは3回、勝又温史選手が2点タイムリー、4回には蝦名達夫選手がタイムリーを放ち