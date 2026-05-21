AI需要による世界的なメモリやSSD不足、輸送コストの上昇、円安などあらゆる要因によって高騰し続けているPC。リモートワークのお供であるノートPCも例外ではなく、その価格は上がり続けています。終わりの見えない価格上昇を見据えるのであれば、多少値が張ろうとも長く使えるPCを選ぶのも有効な手段。仕事やクリエイティブな活動で本格的に使うなら調べものや画像加工、翻訳など効率的に作業をサポートし、生産性を高められるCop