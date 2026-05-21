All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、東京都在住32歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ぴよ年齢性別：32歳女性同居家族構成：本人のみ居住地：東京都住居形態：賃貸雇用形態：正社員世帯年収：490万円現預金：400万円リスク資産：600万円「定期預金はJRE BANK。JRユーザーにはメリットが多い」現預金の管理について「生活費を三菱U