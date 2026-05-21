◇プロ野球 セ・リーグ 阪神8×-7中日(20日、甲子園)9回裏にサヨナラ本塁打を放った森下翔太選手がヒーローインタビューで喜びを語りました。9回の第5打席に入るまで無安打と抑えられていた森下選手はこの値千金の一発を振り返り、「チャンスで何度も悔しい思いしたので、最後の最後一発でかいの打ててよかったなと思います」と語りました。手応えを聞かれると「最高の感触でしたし、これがいかなかったら甲子園を恨むと思いながら