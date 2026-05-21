5月19日午後1時頃、東京・奥多摩町の山中で遺体が発見された。遺体は上半身がなく性別不明で、周辺には大型動物のものとみられる足跡やフンが残されていたという。警視庁はこれらの痕跡から、クマに襲われた可能性があるとして身元の確認を進めている。【写真】目玉は赤色のLED、クマ除けオオカミロシア国籍の男性もクマに襲われる奥多摩では17日にもロシア国籍の男性がクマに襲われたばかりだ。男性は奥多摩町境の林道を1人で