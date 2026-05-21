NHK「風、薫る」では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が病院での実習に奮闘するようすが描かれている。モチーフとなった大関和は、どのように実習に臨んでいたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、和が残した新聞記事などを基に史実をひも解く――。写真＝iStock.com／Bavorndej※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Bavorndej■“悪気のない毒舌”が並ぶ、大関和の資料NHK朝の連続テレビ小説「風、薫る」。実在の人物